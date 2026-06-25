A Tito la biblioteca “BiblOScalo”. L’evento d’inaugurazione

Venerdì 26 giugno, alle ore 17:30, presso la scuola primaria “C. Ravera” di Tito Scalo”, verrà inaugurata la biblioteca “BiblOScalo”.

Si tratta di una biblioteca a uso scolastico e non, un luogo ospitale e di confronto, frutto del lavoro condiviso tra il Comune, l’Istituto comprensivo di Tito e “Sotto il Castello APS”, coordinatore del progetto da tempo impegnato nella promozione della lettura.

Dichiara il Sindaco, Fabio Laurino:

“Un ulteriore servizio di cui potranno usufruire i cittadini di Tito Scalo e di Tito pensato e inserito già nel dossier di candidatura a Capitale Italiana del Libro.

Crediamo fortemente nella lettura come atto politico e vettore di cittadinanza, per questo l’apertura di BiblOScalo ha assunto da subito carattere prioritario nella nostra agenda amministrativa”.

Nel corso dell’appuntamento verrà presentato l’ebook “Scritti Lucani” di Emanuele Vazza e saranno consegnati libri ai nuovi nati del 2026.

A seguire ci sarà lo spettacolo “Perseo e Medusa” del teatro delle ombre “Dei ed Eroi”, di e con Domenico Colucci.

“BiblOScalo” è un progetto del Comune di Tito, finanziato dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, in partenariato con Sotto il Castello APS, Arte Pollino, Istituto Comprensivo di Tito, Forum Giovani di Tito, Pro Loco “Gli Antichi Portali”, Libera Associazione Ricrea, Donne 99, Parafarmacia Gerardi e Cooperativa La Mimosa.

Di seguito la locandina con i dettagli.