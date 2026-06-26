Accessibilità a Potenza: “quali interventi sono stati realizzati per migliorare l’accessibilità della città?”. La richiesta

Verificare lo stato di attuazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) e conoscere quali interventi siano stati realmente realizzati per migliorare l’accessibilità della città.

È questo l’obiettivo dell’interrogazione presentata dalla consigliera comunale di opposizione Antonella Tancredi, sottoscritta insieme ad altri consiglieri dei gruppi di centrodestra.

Spiegano i consiglieri:

“L’accessibilità degli spazi pubblici rappresenta un tema che riguarda la qualità della vita dell’intera comunità.

Nonostante il Comune sia dotato del PEBA, continuano infatti a emergere criticità in diversi punti della città, tra marciapiedi, attraversamenti pedonali, edifici pubblici e servizi che presentano ancora ostacoli per molti cittadini.

Si chiede, quindi, all’Amministrazione di fare chiarezza sugli interventi già realizzati, su quelli programmati, sull’eventuale cronoprogramma del Piano, sulle aree individuate come prioritarie e sugli strumenti adottati per raccogliere le segnalazioni di cittadini e associazioni”.

Dichiara la consigliera Tancredi:

“L’inclusione non può fermarsi ai documenti di programmazione, ma deve tradursi in interventi concreti e verificabili.

I cittadini hanno il diritto di conoscere quali risultati siano stati raggiunti e quali siano i tempi previsti per rendere Potenza una città realmente accessibile”.

L’iniziativa si inserisce nell’attività di controllo svolta dall’opposizione per garantire trasparenza sull’attuazione degli strumenti di pianificazione e sulle scelte dell’Amministrazione in un ambito che incide direttamente sulla vivibilità della città.