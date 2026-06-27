Al Castello di Lagopesole un viaggio nel Vulture tra gli anni 1000 e 1300 d.c. L’evento in programma

“Il Vulture: tasselli di storia e di storie”.

Il 4 Luglio 2026 ore 18:00 nella Cappella palatina del Castello di Lagopesole sarà presentata la pubblicazione curata da Marcello Romano.

Il volume è una narrazione incentrata su tre secoli fondamentali, dall’XI al XIII, durante i quali l’area del Vulture fu teatro di trasformazioni politiche, istituzionali, artistiche e demografiche di straordinaria portata.

L’evento è organizzato dall’Ente Pro Loco Basilicata con la collaborazione della Direzione dei Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa e della Pro Loco Lagopesole.

Il volume è stato realizzato con il sostegno della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero della Cultura e ha avuto il patrocinio della Regione Basilicata, dell’APT Basilicata – Basilicata Turistica, dei Musei e Parchi archeologici di Melfi e Venosa e del Parco regionale naturale del Vulture.

Ecco i dettagli dell’evento.