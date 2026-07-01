Antonio della Basilicata vince ad “Affari Tuoi” su Rai 1: complimenti!

Torna su Rai1 il game show Affari Tuoi di Stefano De Martino, ancora in pista dopo la grande partita di ieri sera che ha portato a una maxi vincita.
“Affari tuoi”, quanto hanno vinto ai pacchi stasera, 1 luglio 2026?
Ricorda televisonionando che si tratta della Centotrentaseiesima puntata di questa edizione, nonché centocinquantaseiesima dell’anno che vede come padrone di casa Stefano De Martino.
Questa sera è toccato ad Antonio di Irsina (Mt) scendere in pista davanti a De Martino. Antonio prova a difendere i 300mila, nella fase finale restano in gioco quattro rossi e quattro blu.
Alla fine con 300.000 ancora fuori accetta 50.000.