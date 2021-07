Avigliano: al via la campagna di vaccinazione straordinaria a cura dell’Esercito italiano! Ecco i dettagli

Il Comune di Avigliano (PZ) comunica:

“Nell’ambito del piano nazionale di vaccinazioni, il Commissario straordinario dell’Emergenza epidemiologica Covid-19 ha disposto una campagna di vaccinazione straordinaria a cura dell’Esercito italiano.

La campagna di vaccinazioni a domicilio riguarderà in via prioritaria over 80, fragili, estremamente vulnerabili, disabili gravi, e soggetti a cui è riconosciuta l’assistenza domiciliare.

In via subordinata potranno essere vaccinati in una sede comunale successivamente individuata, in base alla disponibilità delle dosi vaccinali, le persone appartenenti alle seguenti categorie: fascia d’età 70-79, fascia d’età 60-69 e studenti over 12 della scuola secondaria di I e II grado

I cittadini residenti nel Comune di Avigliano che rientrano nelle categorie elencate dovranno compilare il modulo allegato al presente avviso e consegnarlo via mail a sindaco.avigliano@gmail.com o a mano presso le sedi comunali negli orari di apertura.

Acquisite le disponibilità, con seguente avviso verranno fornite tutte le informazioni circa luogo e calendario delle vaccinazioni”.

