Basilicata, Ambiente: riapre il bando “Non metanizzati”. Cosa c’è da sapere

La Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia della Regione Basilicata informa che, a partire dalle ore 08:00 di lunedì 29 giugno 2026, saranno nuovamente disponibili 220 mila euro sulla piattaforma telematica “Centrale Bandi” nell’ambito dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto destinati all’installazione di impianti da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo a servizio delle unità abitative ricadenti nel territorio lucano.

Il provvedimento, adottato in attuazione degli indirizzi della Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Ambiente e alla Transizione energetica Laura Mongiello, fa seguito alla conclusione della preistruttoria delle istanze presentate nell’ambito della seconda finestra dell’annualità 2027 dell’Avviso.

Le nuove disponibilità derivano dall’annullamento d’ufficio delle domande risultate non procedibili e dalle economie generate dall’esito del soccorso istruttorio relativo alla precedente finestra.

In particolare, sono stati recuperati 167.500 euro dalle istanze dichiarate non procedibili nella seconda finestra 2027, ai quali si aggiungono 52.500 euro provenienti dalle risorse non utilizzate della prima finestra annualità 2026, per un totale complessivo di 220.000 euro nuovamente disponibili per gli operatori economici del settore.

L’accesso alla piattaforma telematica sarà quindi riattivato a partire da lunedì mattina, consentendo il caricamento di nuove istanze fino all’esaurimento delle risorse disponibili e comunque entro la chiusura della finestra prevista dall’Avviso.

Al fine di garantire il corretto e trasparente svolgimento delle procedure, la Direzione Generale precisa che la prenotazione delle risorse seguirà rigorosamente l’ordine cronologico di arrivo, facendo fede esclusivamente la data e l’ora della protocollazione telematica rilasciata dal sistema.

Si raccomanda pertanto agli operatori economici di verificare preventivamente la documentazione richiesta e di seguire scrupolosamente le istruzioni riportate sulla piattaforma “Centrale Bandi” della Regione Basilicata.