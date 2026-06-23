Basilicata: nuovi strumenti a sostegno della zootecnia. Ecco i dettagli

“La zootecnia rappresenta una componente essenziale dell’agricoltura lucana e contribuisce alla tutela del territorio, alla salvaguardia della biodiversità e alla vitalità delle aree rurali.
Per questo continuiamo a mettere in campo strumenti dedicati agli allevatori che investono nella qualità e nella valorizzazione del patrimonio zootecnico regionale”.
Lo dichiara l’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, commentando l’approvazione di nuovi avvisi destinati al comparto zootecnico nell’ambito del Programma Operativo Val d’Agri.
Gli interventi riguardano il miglioramento qualitativo degli allevamenti e il sostegno alla transumanza, pratica che continua a rappresentare una delle espressioni più autentiche della civiltà rurale lucana.
Ha detto l’assessore:
“Accompagnare la crescita delle aziende zootecniche e sostenere tradizioni che contribuiscono alla cura del territorio – sono obiettivi complementari.
Lavoriamo per rafforzare la competitività delle imprese, il benessere animale e la capacità delle produzioni lucane di generare valore, consolidando allo stesso tempo attività che custodiscono identità, paesaggio e comunità.
Le iniziative avviate rappresentano un ulteriore passo nel percorso di attenzione che la Regione Basilicata sta dedicando al comparto zootecnico, con l’obiettivo di estendere progressivamente le opportunità e gli strumenti di sostegno all’intero territorio regionale”.