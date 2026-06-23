Potenza, screening gratuiti alle detenute: i dettagli

L’assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, ha partecipato alla giornata di screening gratuito nella sezione femminile della Casa Circondariale di Potenza diretta dal dott. Paolo Pastena e promossa dall’associazione Elisida.

L’iniziativa è coordinata da Lara Tataranno, coadiuvata dal dott. Michele Lerose e condivisa dall’Azienda Sanitaria di Potenza.

L’equipe sanitaria composta dalla nefrologa Palma Carretta, dall’ostetrica Lucia Pietromatera e dall’infermiere e volontario Renato Rago, ha eseguito alle detenute la misurazione della pressione arteriosa, ecografie renali e vescicali ed ecografie FAST, uno strumento di valutazione rapida degli organi addominali e pelvici.

La medicina preventiva e diagnostica all’interno degli istituti di pena tutela il diritto alla salute, sancito dall’articolo 32 della Costituzione.

La privazione della libertà personale non deve mai tradursi nella privazione del diritto fondamentale alla cura e alla prevenzione.

La Regione Basilicata ha già intrapreso attraverso il Programma Nazionale Equità nella Salute, un progetto che pone al centro la tutela della salute e dei diritti delle persone che vivono in condizioni di maggiore vulnerabilità, tra cui la popolazione detenuta.

Esami strumentali e visite gratuite, soprattutto nella popolazione carceraria femminile, permettono di intercettare precocemente patologie asintomatiche in una popolazione spesso caratterizzata da pregresse condizioni di marginalità sociale e vulnerabilità sanitaria, sostenendo la medicina di genere.

Portare gli specialisti direttamente nelle Case Circondariali restituisce centralità alla cultura della prevenzione e del benessere psicofisico della donna.