Coronavirus Italia, Figliuolo: “A Settembre immunità di gregge”! I dettagli

Il commissario per l’emergenza, il generale Figliuolo, ad un intervista con Mara Venier a Domenica In su Rai1 ha affermato:

“Sono convinto che entro fine Settembre raggiungeremo l’immunità di gregge.

Parliamo dell’80% della platea, quindi circa 54,1 milioni di cittadini, che avranno ricevuto prima e seconda dose.

Oggi siamo a 49,5 milioni circa di sommministrazioni, quasi il 70% della platea dei vaccinabili ha avuto una dose e uno su 3 sono completamente vaccinati.

Ritengo sia un bel risultato ma bisogna andare avanti.

Tra gli over 70 oggi abbiamo 2.650.000 non vaccinati su una platea di 18,1 milioni, però degli over 80 ne mancano solo 350mila, quindi siamo quasi al 97 percento dei vaccinati.

Noi abbiamo chiesto come struttura commissariale di fare un procedimento attivo, e abbiamo immesso oltre 50 team mobili della Difesa che insieme a quelli sanitari delle Regioni e delle Province autonome stanno battendo i paesini più isolati per cercare di intercettare chi è allettato.

Sugli over 70 siamo a circa l’87%, bisogna quindi ancora migliorare.

Sugli over 60 siamo a poco più dell’80%, quindi ci sono 1,5 milioni di persone che vanno cercate.

Ora dobbiamo mettere in sicurezza gli over 50, poi i giovani, poi anche la classe 12-16 anni, che sarà utile per la riapertura delle scuole, questa magari più avanti”.

