Da Lauria al Monte Gelbison a piedi: pellegrini camminano per 190 km e dedicano l’impresa al Papa e alla Pace

Unire la fede, la memoria storica e il cammino in un viaggio di 190 chilometri, tra andata e ritorno, a piedi.

Dal 2 all’8 luglio 2026, tre cittadini di Lauria (Potenza) – Raffaele Papaleo, Santo Cozzi ed Egidio Filardi – rinnoveranno un’antica tradizione locale, compiendo un pellegrinaggio a piedi fino al Santuario della Madonna del Sacro Monte di Novi Velia, situato sul monte Gelbison nel Cilento (Salerno).

Le associazioni coinvolte sono: più siamo meglio stiamo e Gruppo trekking Lauria.

Entrambi i gruppi hanno già organizzato moltissime escursioni che hanno coinvolto, nel tempo, centinaia di persone.

L’iniziativa non è solo un atto di devozione personale, ma porta con sé un profondo messaggio universale. I tre camminatori hanno infatti deciso di dedicare il pellegrinaggio a Sua Santità Papa Leone XIV, ringraziandolo per il suo costante impegno a favore della Pace nel Mondo e della fratellanza tra i popoli.

La dedica è stata inviata direttamente al Pontefice tramite una lettera ufficiale.

Il cammino intende inoltre onorare la memoria di Antonio Albanese, storico organizzatore del percorso a piedi che i fedeli laurioti hanno compiuto regolarmente fino al 1959, prima che l’avvento della motorizzazione cambiasse le abitudini dei pellegrini.

Nel 2012, i tre pellegrini, insieme ad altri 17 compagni, hanno già fatto il percorso verso il Santuario della Madonna di Novi Velia, ma facendo a piedi solo il percorso di andata.

La novità dell’attuale itinerario è quella di ripercorrere, nel modo più fedele possibile, i luoghi e i sentieri della tradizione, nel percorso di andata e ritorno e con tutto il necessario negli zaini da portare in spalla.

Il progetto ha ricevuto il pieno sostegno e la benedizione delle autorità ecclesiastiche locali. Sua Eccellenza Mons. Vincenzo Orofino, Vescovo della Diocesi di Tursi-Lagonegro, ha inviato ai tre partecipanti un messaggio di incoraggiamento, definendo il pellegrinaggio come “l’espressione sublime della fatica che il cuore umano deve compiere per dare risposta alla sete di felicità che abita in noi”.

Anche don Luigi Tuzio, Parroco di San Giacomo in Lauria, accompagnerà spiritualmente i tre concittadini con la preghiera.

Don Franco Alagia, già Parroco della stessa Parrocchia di Lauria, ha incoraggiato i pellegrini ai quali riserverà una preghiera per la buona riuscita del cammino.

“Vogliamo che questo tragitto sia un ponte tra l’antica tradizione popolare e i tempi moderni” spiegano i protagonisti. “Un modo per far nostri e testimoniare quei valori positivi di condivisione che ci sono stati tramandati da chi ci ha preceduto”.

I tre pellegrini partiranno da Lauria il 2 luglio e faranno ritorno l’8 luglio, portando con sé le intenzioni di preghiera dell’intera comunità lauriota.