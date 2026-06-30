Potenza, arriva il Premio Pro Loco Basilicata Italìa 2026: l’appuntamento

Si terrà giovedì 2 luglio 2026 alle ore 10 presso l’Auditorium Casa Bcc Basilicata a Potenza in Piazza Vittime sul lavoro, 2, la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 del Premio Pro Loco Basilicata Italìa promosso da Ente Pro Loco Basilicata con il sostegno del fondo etico Bcc Basilicata ed il patrocinio del Comune di Tolve, della Pro Loco Tolve, Regione Basilicata, Apt Basilicata ed Ente Pro Loco Italiane.
Il Premio Pro Loco Basilicata Italìa celebra l’orgoglio lucano nella cultura, nell’arte, nel cinema, nello sport e nell’innovazione con la consegna del riconoscimento ad importanti personalità che esaltano la lucanità in Italia e nel mondo, fa sapere Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata.
Alla conferenza stampa prenderanno parte il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa, il direttore generale Bcc Basilicata Giorgio Costantino, il coordinatore del Premio Marcello Romano ed il Presidente della Pro Loco Tolve Antonio Basile.