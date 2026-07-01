Estate a Pignola 2026: al via il ricco calendario di eventi tra cultura, musica e grandi anniversari. Tutti gli appuntamenti

L’Amministrazione Comunale di Pignola presenta il calendario di “Estate a Pignola 2026”, un programma che, da luglio a settembre, accompagnerà cittadini e visitatori con un ricco calendario di iniziative dedicate alla cultura, alla musica, allo sport, all’arte, alle tradizioni e alla socialità.

L’edizione 2026 assume un significato particolare perché celebra alcuni appuntamenti che rappresentano l’identità e la capacità di attrazione di Pignola: il conferimento del riconoscimento di “Pignola Città del Folklore”, i 30 anni di Pignola in Blues, la Mostra Internazionale d’Arte InCart, il festival “I Colori del Folklore”, la storica Rassegna Internazionale della Cultura e delle Tradizioni Popolari e, nel mese di settembre, Come to Code, promosso dal PLUG – Basilicata Linux User Group, che porterà a Pignola esperti, professionisti e importanti aziende del settore informatico, insieme alla Pantano Half Marathon, organizzata dalla Podistica Amatori Potenza, ormai tra gli appuntamenti sportivi più attesi del panorama podistico regionale.

Accanto a questi eventi, il calendario propone numerose manifestazioni culturali, sportive, ricreative e sociali organizzate dalle associazioni del territorio.

L’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento a tutte le associazioni, ai volontari e agli organizzatori che, con passione, impegno e spirito di servizio, continuano a rappresentare il cuore pulsante della vita sociale e culturale di Pignola.

Un ringraziamento particolare va al Forum delle Associazioni, per il prezioso lavoro di coordinamento, e a Pignola Turistica, che prosegue il proprio percorso di valorizzazione e promozione del territorio.

Il calendario rappresenta una sintesi del grande lavoro svolto dalla comunità associativa, ma non esaurisce tutte le iniziative che animeranno l’estate pignolese.

Ad arricchire ulteriormente il programma saranno infatti le festività religiose, che costituiscono una parte fondamentale della tradizione e dell’identità della nostra comunità, e le numerose iniziative promosse dalle attività commerciali del centro abitato, che contribuiranno a rendere ancora più vivi e accoglienti il centro storico e gli spazi pubblici del paese.

Sottolinea l’Amministrazione Comunale:

“L’Estate a Pignola è il frutto di un autentico lavoro di squadra.

È la dimostrazione di quanto associazioni, volontari, istituzioni, operatori economici e cittadini sappiano collaborare per costruire un’offerta di qualità, capace di valorizzare il territorio, rafforzare il senso di comunità e accogliere al meglio i tanti visitatori che ogni anno scelgono Pignola.

Un programma che unisce tradizione e innovazione, valorizza il patrimonio culturale e religioso, promuove lo sport e conferma Pignola come una comunità dinamica, aperta e protagonista nel panorama regionale”.

L’Amministrazione Comunale invita cittadini e visitatori a partecipare ai numerosi appuntamenti in programma e a vivere Pignola durante tutta l’estate, condividendo le tradizioni, la cultura e l’ospitalità che contraddistinguono la comunità pignolese.

Di seguito il cartellone degli eventi.