Grave incendio in Basilicata vicino alle abitazioni, a un deposito di autobus e a una cisterna di gasolio!

Grottole, attorno a mezzogiorno un vasto incendio ha cominciato a svilupparsi nei pressi di via Nazionale, in una zona abitata e vicina a un deposito di autobus e a una cisterna di gasolio.

Come riporta rainews “sul posto sono arrivate subito tre squadre dei vigili del fuoco con un’autobotte.

A supporto sono intervenuti anche un elicottero e un canadair.

Il timore era che le fiamme potessero raggiungere il serbatoio, provocando un’esplosione.

Il rogo è stato poi domato, ma una dozzina di ettari di terreno sono andati in fumo”.