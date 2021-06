Italia-Austria: i giocatori azzurri non si inginocchieranno! Ecco i dettagli

L’Italia, pronta al match contro l’Austria di domani a Wembley in occasione degli Euro 2020, non si inginocchierà in campo in solidarietà con il movimento Black Lives Matter.

Lo spiega il Corriere della Sera, sottolineando:

“La figuraccia con il Galles, mezza squadra in piedi e mezza inginocchiata, non dovrà ripetersi.

Tutti dovranno comportarsi allo stesso modo.

Su questo i giocatori sono già d’accordo. Stanno ancora discutendo su quale sarà la posizione definitiva.

A Wembley resteremo in piedi, come gli austriaci.

Nessuna richiesta è stata fatta all’Uefa e non c’è più tempo per cambiare.

Difficile immaginare che l’Italia possa cambiare atteggiamento andando avanti nel torneo”.

