Kick boxing, festa finale a Sarconi per i giovani atleti: premiati impegno e passione! Complimenti

Un pomeriggio all’insegna dello sport, dell’impegno e della condivisione presso la Palestra Comunale di Sarconi.

Si è concluso oggi l’allenamento collettivo che ha segnato il termine del percorso annuale di kick boxing, un’attività che ha coinvolto con entusiasmo numerosi bambini e ragazzi del nostro paese.

Per l’occasione, i giovani atleti di Sarconi si sono allenati insieme ai coetanei di Tramutola e Villa d’Agri, vivendo un’importante esperienza di crescita sportiva, amicizia e sano confronto.

Al termine dell’iniziativa sono stati consegnati gli attestati di partecipazione a tutti i ragazzi, come riconoscimento dell’impegno, della costanza e della passione dimostrati durante l’anno.

A rappresentare l’Amministrazione Comunale e a premiare gli entusiasti bambini e ragazzi sono stati l’Assessore Giuseppe Mellilo e la Vicesindaca Marilivia D’Amato, che hanno rivolto un plauso ai giovani atleti e sottolineato il valore educativo dello sport nella crescita delle nuove generazioni.

Un sentito ringraziamento va all’istruttore Luca Coviello, che con professionalità e dedizione ha accompagnato i ragazzi durante tutto il percorso, e alla Polisportiva Sarconi per aver organizzato e promosso i corsi di kick boxing, offrendo ai giovani del nostro territorio un’importante opportunità di formazione sportiva.

L’Amministrazione Comunale di Sarconi fa sapere che continuerà a sostenere tutte le iniziative che valorizzano lo sport come strumento di educazione, inclusione e crescita della comunità.

“Complimenti a tutti i partecipanti per l’impegno e i risultati raggiunti!”.