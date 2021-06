Meteo in Basilicata: torna il caldo rovente con punte di 40 gradi in queste zone!

Una nuova settimana sta per cominciare mentre l’estate continua a farsi sentire più rovente che mai.

Ma che tempo ci aspetta su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, su Potenza, domani, Lunedì 28 Giugno, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 21°C.

Martedì 29 Giugno avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 35°C, la minima di 21°C.

Sempre secondo gli esperti di 3bmeteo, le temperature in Basilicata sono in sensibile aumento sia nei valori massimi che nei minimi con punte di 38-40°C sulle pianure interne lucane, in particolare per le città di Lavello (PZ) e Matera.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani, Lunedì 28 Giugno, e per la giornata di dopodomani.

