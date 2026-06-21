Meteo Potenza: continua il caldo ma forse pioggia pomeridiana in questi giorni

L’alta pressione interessa gran parte della nostra Regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 22 Giugno, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 31°C, la minima di 18°C.
Martedì 23 Giugno avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate piogge.
Schiarite in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 30°C, la minima di 17°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.