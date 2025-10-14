Meteo Potenza: pioggia in arrivo e temperature in calo! Ecco le ultime previsioni

Nei prossimi giorni andrà scavandosi una circolazione ciclonica sui mari meridionali italiani, con perno probabile tra Sicilia e Calabria.
In questo contesto il tempo andrà peggiorando progressivamente anche tra Puglia, Basilicata e Molise, con nubi in aumento associate a piogge e/o rovesci intermittenti tra mercoledì e venerdì.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Mercoledì 15 Ottobre avremo cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 10°C.
Invece, Giovedì 16 Ottobre avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 8°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.