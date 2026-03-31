Assessore Puglia, “con la Basilicata contrastiamo l’emergenza idrica”. I dettagli

“Non possiamo permetterci che acqua preziosa finisca in mare mentre i nostri agricoltori affrontano ogni estate l’emergenza siccità.

Stiamo costruendo una collaborazione concreta tra Puglia e Basilicata, tra consorzi e istituzioni, insieme al Commissario straordinario di Acque del Sud spa, avvocato Giuseppe Decollanz, che ringrazio personalmente, per trasformare una criticità in una opportunità e garantire continuità irrigua alle aziende agricole”.

Lo ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura e Sviluppo rurale della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, annunciando che da oggi è entrato in funzione il sistema di approvvigionamento idrico dalla diga di San Giuliano (che si trova in provincia di Matera) verso il territorio jonico.

Lo stesso Paolicelli, come si apprende da ansa, oggi si è recato nell’area della provincia di Taranto coinvolta nella progettualità per un sopralluogo.

L’attivazione è stata possibile “grazie alla collaborazione istituzionale che ha visto la Regione Puglia lavorare in sinergia con il Commissario straordinario di Acque del Sud spa e con i due consorzi di bonifica di Puglia e Basilicata, con l’obiettivo di costruire un sistema di gestione più efficiente, capace di mettere in rete le infrastrutture esistenti e garantire continuità irrigua al territorio jonico”.

Da oggi l’acqua dell’invaso è stata convogliata nella vasca di Girifalco e da qui verso l’area di Ginosa e l’intero comparto agricolo jonico.

Ha spiegato l’assessore regionale:

“L’obiettivo è mettere a pieno regime una diga strategica per il territorio e per il comparto agricolo jonico“.

L’intervento, viene spiegato dalla Regione Puglia, nasce dalla necessità di valorizzare i volumi idrici derivanti dalle operazioni di alleggerimento della diga di San Giuliano, impedendo che l’acqua venga dispersa e trasformandola invece in una risorsa utile per le aziende agricole pugliesi.