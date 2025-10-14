Donato Telesca, campione lucano, firma il nuovo Record Europeo! Congratulazioni

Donato Telesca mette la firma sul nuovo record europeo nella categoria fino a 88 kg: ai Campionati Mondiali di Para Powerlifting in corso al Cairo, l’Azzurro solleva infatti 222 kg in seconda prova, realizzando il nuovo primato continentale.

Per lui il quinto posto nel best lift, proprio con 222 kg (non sale la terza a 228) e il 14° nel total con 437.

La gara viene vinta dal cinese Yan nel best lift con 244 mentre nel total ha la meglio l’egiziano Elsayed con 615.

Dice il DT Sandro Boraschi:

“Donato ha recuperato brillantemente dopo i fastidi che ha avuto alla spalla nel mese di agost in una gara di altissimo livello, quale è stata quella della 88 kg, in cui sono stati fatti diversi record mondiali, si è ben comportato, risultando 1° tra gli europei.

Qui al Cairo era importante esserci, essendo il ‘gate’ d’ingresso per Los Angeles 2028 ma non escludiamo un nuovo cambio di categoria a partire dalla prossima gara”.

Complimenti!