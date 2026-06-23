“Oltre la Crosta”: dieci giorni di eventi a Rotonda per raccontare il pane, simbolo di identità, condivisione e cura delle relazioni. I dettagli

Dal 26 Giugno al 5 Luglio Rotonda ospita “Oltre la Crosta – Custodi di pane e di comunità”, un percorso culturale che mette al centro il pane come patrimonio materiale e immateriale, simbolo di identità, condivisione e cura delle relazioni.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Rotonda nell’ambito del progetto Sentieri del Benessere, propone un calendario di eventi che intreccia arte, teatro, laboratori esperienziali, narrazione, riflessione e partecipazione, trasformando il pane in un linguaggio capace di raccontare territori, tradizioni e comunità.

Il programma prenderà il via il 26 Giugno con una giornata dedicata al rapporto tra cibo e arte.

Al MUGEPA si terrà un laboratorio di pittura con alimenti a cura di Paola Del Prete, seguito dall’inaugurazione della mostra dell’artista Fedele Barletta, “Cum Pane – Francesco, Antonio e l’arte della carità”.

La serata proseguirà al Cine Teatro Selene con lo spettacolo “Porta significatione”, omaggio a San Francesco d’Assisi.

Il 27 Giugno sarà dedicato al tema “Aver cura – L’eredità di Francesco”, con un laboratorio creativo per bambini e un talk aperto al pubblico dedicato al valore della cura come eredità culturale e sociale.

Il 28 Giugno spazio alle famiglie con “Viaggio di un chicco di grano – Storie, pane, profumi e fantasia”, lettura animata e laboratorio di panificazione per bambini guidati dalla narratrice emotiva Filomena Pignataro.

Il 30 Giugno, nella Villetta Comunale, andrà in scena “Alberi”, spettacolo per bambini e adulti prodotto da IAC Centro Arti Integrate di Matera e TeatroP di Lamezia Terme.

La rassegna si concluderà il 4 e 5 Luglio con il laboratorio esperienziale del Metodo Caviardage® di Tina Festa, dedicato alla poesia visiva e alla scrittura creativa.

Due giornate nelle quali il pane diventa metafora di memoria, dialogo e condivisione attraverso laboratori di arte postale, percorsi esperienziali e momenti di confronto.

“Oltre la Crosta” invita a guardare oltre il valore alimentare del pane per riscoprirne il significato culturale, sociale e simbolico.

Un patrimonio fatto di gesti quotidiani, saperi tramandati e relazioni che continuano a tenere unite le comunità, offrendo nuove occasioni di partecipazione e valorizzazione del territorio.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, ad eccezione del corso base del Metodo Caviardage® previsto il 4 Luglio.

Dichiara Donatella Franzese, consigliera comunale di Rotonda con delega al progetto “Sentieri del Benessere”:

“Con Oltre la Crosta vogliamo offrire un’occasione per riscoprire il pane nella sua dimensione più autentica, quella che unisce le persone, custodisce la memoria e racconta l’identità dei nostri territori.

Attraverso laboratori, arte, teatro e momenti di confronto, il progetto invita adulti e bambini a vivere un’esperienza partecipata che mette al centro la cura delle relazioni e il valore della comunità.

Sentieri del Benessere nasce proprio con questo obiettivo, creare percorsi capaci di generare benessere culturale e sociale, valorizzando le tradizioni come strumenti di crescita e di futuro per le aree interne”.

“Sentieri del Benessere” è un progetto di rigenerazione urbana e sociale sostenuto dalla Regione Basilicata, che coinvolge i comuni di Rotonda, Nova Siri, Latronico, Chiaromonte e San Severino Lucano .

L’iniziativa promuove il benessere delle comunità attraverso percorsi che intrecciano natura, cultura e gastronomia, mettendo in connessione le aree interne con la costa e valorizzando il territorio compreso tra il Pollino e lo Ionio.

Ecco il programma nel dettaglio.