Potenza, in provincia Rkomi in concerto!

Melfi si prepara ad accogliere Rkomi in occasione di “Mirko in estate”, in programma giovedì 14 agosto 2026 in Piazza Abele Mancini.

Il concerto si inserisce nel calendario estivo della città e porta a Melfi uno dei nomi più noti della scena musicale italiana contemporanea.

Rkomi, nome d’arte di Mirko Martorana, è nato a Milano nel 1994 ed è cresciuto nel quartiere di Calvairate, dove si è avvicinato al rap.

Nel corso della sua carriera, l’artista ha consolidato un percorso che lo ha portato dal rap alla dimensione più cantautorale, fino alla partecipazione al Festival di Sanremo nel 2022 con “Insuperabile” e, successivamente, nel 2025 con “Il ritmo delle cose”.

Tra i suoi lavori più conosciuti figura anche “Taxi Driver”, pubblicato nel 2021 e ampiamente apprezzato dal pubblico.

Questa la locandina.