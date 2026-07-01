Potenza, assemblea pubblica sulla demolizione e ricostruzione della scuola Torraca

L’Amministrazione comunale di Potenza promuove un’assemblea pubblica per condividere con la cittadinanza il percorso che accompagnerà l’avvio delle operazioni di demolizione e ricostruzione della Scuola Torraca.

L’incontro si terrà giovedì 2 luglio 2026, alle ore 19:00, presso la Cappella dei Celestini, e rappresenterà un importante momento di confronto e partecipazione con residenti, famiglie, operatori del quartiere e tutti i cittadini interessati.

Nel corso dell’assemblea saranno illustrate le misure necessarie per consentire l’apertura del cantiere, con particolare attenzione al cronoprogramma degli interventi, alle disposizioni in materia di sicurezza, alle eventuali modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta, nonché all’organizzazione complessiva delle attività durante le diverse fasi dei lavori.

L’intervento sulla scuola Torraca costituisce un passaggio strategico per il rafforzamento del patrimonio scolastico cittadino e per il miglioramento della qualità degli spazi destinati alla formazione delle nuove generazioni.

L’Amministrazione ritiene fondamentale accompagnare questo processo con il massimo coinvolgimento della comunità, nella convinzione che informazione, ascolto e condivisione siano strumenti indispensabili per affrontare al meglio un’opera di così grande rilievo per la città.

La cittadinanza è invitata a partecipare.