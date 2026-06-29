Potenza, il Palazzo di Città si illumina di viola. Ecco l’iniziativa

In occasione della XVII Giornata Mondiale della Sclerosi Sistemica, in programma oggi, 29 giugno, il Comune di Potenza aderisce alla campagna nazionale promossa dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica APS, illuminando di viola il Palazzo di Città.

L’iniziativa intende richiamare l’attenzione su una patologia rara, complessa e progressiva che in Italia interessa circa 30.000 persone, promuovendo una maggiore conoscenza della malattia, l’importanza della diagnosi precoce e la tutela del diritto alle cure.

«L’illuminazione del Palazzo di Città – dichiara l’Assessora alle Pari Opportunità e ai Rapporti con la Sanità, Angela Lavalle – è un segno di vicinanza alle persone che convivono con la sclerosi sistemica e alle loro famiglie.

Come istituzioni abbiamo il dovere di dare visibilità alle malattie rare, promuovere la cultura della diagnosi precoce e sostenere il diritto di ogni persona ad accedere a cure tempestive e appropriate.

Anche un gesto simbolico può contribuire a diffondere consapevolezza e attenzione verso una patologia che merita di essere conosciuta di più.»

Con questa adesione il Comune di Potenza rinnova il proprio impegno a sostenere le campagne di sensibilizzazione dedicate alla salute e alle malattie rare, contribuendo a promuovere una comunità più informata, inclusiva e vicina ai bisogni delle persone.