Potenza: Medaglie al merito per 5 Carabinieri. Congratulazioni!

Nella mattinata odierna, presso la Caserma Lucania, il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo MASCIULLI, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” con competenza sulle Regioni Basilicata, Campania, Puglia, Abruzzo e Molise, ha reso visita al Comando Legione Carabinieri “Basilicata”, cogliendo l’occasione per consegnare le Medaglie Mauriziane al Merito di dieci lustri di carriera.

L’Onorificenza, conferita su decreto del Presidente della Repubblica a seguito della proposta del Ministro della Difesa, al compimento di 50 anni di servizio militare “impeccabile”, è stata concessa a cinque militari in servizio presso Reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri “Basilicata”, fra cui lo stesso Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”.

L’Alto Ufficiale (scheda biografica in allegato) è stato accolto dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Luca MENNITTI e ha incontrato una folta rappresentanza di militari del Comando Legione, dei Comandi Provinciali di Potenza e Matera e delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale Militare.

Nel corso del suo intervento, l’Alto Ufficiale ha inteso richiamare con forza i pilastri strategici che guidano l’azione quotidiana dell’Istituzione sul territorio.

In tale ottica, il Generale MASCIULLI ha posto l’accento sulla centralità della proiezione esterna dei reparti e sul valore irrinunciabile della prossimità al cittadino, evidenziando come l’essenza stessa della missione dell’Arma risieda nella capacità di porsi quale sicuro punto di riferimento per le comunità, andando incontro con sensibilità e prontezza alle reali esigenze della collettività.

Un traguardo, questo, che il Comandante Interregionale ha strettamente correlato alla necessità di un costante efficientamento e di una progressiva semplificazione delle procedure burocratiche e lavorative, finalizzati a favorire ed agevolare l’attività dei militari quotidianamente impegnati nei servizi operativi di controllo del territorio.

Il Generale MASCIULLI ha rivolto il suo personale apprezzamento ai Carabinieri della Legione per il lavoro prestato in favore delle comunità in cui operano quotidianamente, esortandoli a continuare a lavorare, con serenità ed equilibrio, a tutela dei cittadini, nell’ambito della più ampia cornice istituzionale volta a garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

L’Alto Ufficiale nel corso della mattinata ha incontrato il Presidente della Regione Basilicata.