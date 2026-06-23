Potenza: nasce il Laboratorio Permanente per il rilancio del Centro Storico. Come partecipare

Sabato 27 giugno, alle ore 10.30, presso la Sala Commissioni del Palazzo del Consiglio Comunale di Potenza, in Piazza Matteotti, si terrà l’insediamento ufficiale del Laboratorio Permanente per il Centro Storico, promosso da Forza Italia Potenza.

L’iniziativa rappresenta il naturale sviluppo del percorso di ascolto e partecipazione avviato con l’incontro pubblico svoltosi lo scorso 7 giugno nel quartiere Montereale, durante il quale cittadini, associazioni, operatori economici e rappresentanti istituzionali hanno avuto modo di confrontarsi sulle criticità e sulle prospettive di rilancio del centro storico cittadino.

Con la costituzione del Laboratorio Permanente prende avvio una nuova fase di lavoro, caratterizzata da un confronto stabile e continuativo finalizzato all’elaborazione di proposte concrete e realizzabili per il futuro del cuore antico della città.

Tra gli obiettivi prioritari figurano la rivitalizzazione economica e commerciale, il recupero e la valorizzazione degli spazi urbani, la tutela del patrimonio storico e culturale, il miglioramento dell’accessibilità e la creazione di nuove opportunità per residenti, giovani e attività produttive.

Il Laboratorio nasce con una forte vocazione inclusiva e partecipativa.

Sarà infatti aperto al contributo di professionisti, associazioni, categorie economiche, rappresentanti del mondo culturale e sociale, cittadini e tutti coloro che vorranno mettere a disposizione competenze, idee ed esperienze per costruire una visione condivisa del centro storico di Potenza.

L’insediamento ufficiale segnerà l’avvio della fase operativa del progetto, che prevede la costituzione di gruppi tematici di lavoro, la raccolta di contributi e proposte e la successiva elaborazione di documenti programmatici da sottoporre all’attenzione delle istituzioni cittadine e regionali.

Nel corso dell’incontro saranno inoltre illustrate le linee guida del Laboratorio, definite le priorità di intervento e presentate le modalità di adesione per quanti desiderano partecipare attivamente al percorso.

L’auspicio è che il Laboratorio Permanente possa diventare un punto di riferimento stabile per il dibattito pubblico e per la costruzione di una rete di collaborazione tra istituzioni, cittadini, associazioni e operatori economici, nella consapevolezza che il rilancio del centro storico rappresenti una delle principali sfide per lo sviluppo e la crescita di Potenza nei prossimi anni.

La partecipazione all’incontro è libera e aperta a tutti i cittadini interessati.