“Potenza premia lo Sport”: la città celebra le sue eccellenze. Il ringraziamento di una città a chi, ogni giorno, la rappresenta con orgoglio

Una palestra gremita, decine di atleti, tecnici, dirigenti e società sportive protagonisti, tante storie di impegno, sacrificio e passione.

Con la prima edizione di “Potenza premia lo Sport”, l’Amministrazione Comunale ha voluto rendere omaggio a una delle realtà più vive, dinamiche e preziose della comunità cittadina: il mondo dello sport.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di riconoscere pubblicamente il lavoro, spesso silenzioso ma fondamentale, di coloro che ogni giorno contribuiscono a portare in alto il nome della città attraverso i risultati sportivi, l’impegno educativo e la diffusione dei valori dello sport.

Nel corso della manifestazione sono stati premiati atleti e tecnici che si sono distinti nella stagione sportiva 2025/2026, individuati sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Federazioni sportive, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle realtà associative del territorio.

Accanto ai riconoscimenti per i risultati agonistici, sono stati conferiti anche alcuni premi speciali dedicati a storie, esperienze e percorsi capaci di rappresentare i valori più autentici dello sport: inclusione, solidarietà, dedizione, fair play, volontariato e senso di comunità.

La straordinaria partecipazione registrata e il clima di entusiasmo che ha accompagnato l’intera manifestazione confermano quanto lo sport rappresenti un patrimonio fondamentale per Potenza.

Non solo competizione e risultati, ma anche crescita personale, educazione, socialità, salute e inclusione.

Questa prima edizione non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso che l’Amministrazione Comunale intende consolidare negli anni.

L’obiettivo è quello di rendere “Potenza premia lo Sport” un appuntamento fisso e riconoscibile, capace di raccontare e valorizzare annualmente le eccellenze sportive cittadine e il contributo che esse offrono alla crescita della comunità.

L’evento si inserisce inoltre all’interno di una più ampia strategia di rilancio dello sport cittadino che l’Amministrazione sta portando avanti attraverso importanti investimenti sull’impiantistica sportiva.

La riqualificazione delle strutture esistenti, la manutenzione degli impianti e la programmazione di nuovi interventi rappresentano infatti una priorità per garantire a società, atleti e famiglie spazi adeguati, sicuri e moderni in cui praticare attività sportiva.

Valorizzare chi ottiene risultati importanti e investire sulle infrastrutture sportive significa perseguire un’unica visione: fare dello sport uno strumento sempre più centrale per la crescita della città, per il benessere dei cittadini e per le opportunità offerte alle nuove generazioni.

Un ringraziamento speciale va a tutte le società sportive, agli atleti, ai tecnici, ai dirigenti, ai volontari e alle famiglie che ogni giorno, con passione e spirito di sacrificio, dedicano tempo, energie e competenze alla crescita dello sport potentino.

Dietro ogni medaglia, ogni vittoria, ogni traguardo raggiunto, c’è infatti un lavoro collettivo fatto di allenamenti, educazione, sostegno e dedizione che merita il riconoscimento e la gratitudine dell’intera città.

La grande partecipazione a questa prima edizione dimostra che Potenza è una città che crede nello sport, che ne riconosce il valore sociale ed educativo e che vuole continuare a investire su questo straordinario patrimonio umano e comunitario.

Potenza premia lo Sport è stato, prima di tutto, questo: il ringraziamento di una città a chi, ogni giorno, la rappresenta con orgoglio dentro e fuori dai campi di gara.