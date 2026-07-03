Potenza, proseguono i lavori in questa galleria della provincia: la situazione

Anas informa:
“Lungo la strada statale 742 “Sarmentana-Sinnica” avanzano, nel rispetto del cronoprogramma, le attività di manutenzione programmata sugli impianti tecnologici della galleria ‘Spogliamonaco”, lunga circa 1,5 km, situata in corrispondenza del km 10,038 a Noepoli (PZ).
Nel dettaglio, l’intervento – 1° stralcio, per un investimento complessivo di 3 milioni di euro – consiste nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici nel rispetto del DPR 151/2011 vigente in materia, tra i quali:
- il nuovo impianto di illuminazione con tecnologia a Led,
- l’illuminazione di evacuazione lungo i piedritti della galleria,
- l’installazione della segnaletica luminosa per le vie di fuga,
- il rifacimento degli impianti in cabina elettrica.
Per garantire la sicurezza sia delle maestranze all’opera che della circolazione, l’esecuzione delle attività è stata strutturata in tre fasi, due delle quali già attivate:
- la prima (dal 4 fino al 22 maggio scorso) con traffico regolato a senso unico alternato;
- la seconda (dal 25 maggio scorso) mediante l’attivazione di un solo senso di marcia – in direzione di San Giorgio Lucano – e circolazione, in direzione di Senise, deviata lungo percorsi alternativi, in loco.
A partire dal prossimo mercoledì, 8 luglio, con il completamento della attività di installazione di una delle due file di corpi illuminanti previsti, sarà possibile ripristinare l’attivazione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico (con conseguente ripristino della circolazione anche in direzione Senise) fino alla fine dei lavori prevista entro il prossimo Ferragosto”.