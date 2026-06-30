Potenza stop al grande caldo: temperature in calo. Ecco le previsioni

Anticiclone subtropicale è in indebolimento, in particolare tra giovedì e venerdì con l’arrivo di qualche rovescio o temporale non solo in Appennino, ma anche su coste e pianure, contestualmente ad uno smorzamento della canicola.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 1 Luglio, avremo nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Ampie schiarite in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 29°C, la minima di 20°C.
Giovedì 2 Luglio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 27°C, la minima di 17°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.