Saldi estivi in Basilicata, ci siamo quasi! Ecco le date

Prendono il via il 4 luglio e si concludono il 1° settembre 2026 i saldi estivi in Basilicata, come previsto dalla D.G.R. n. 774/2025.
La normativa regionale e il Codice del Consumo stabiliscono l’obbligo di indicare prezzo originario (il più basso degli ultimi 30 giorni), percentuale di sconto e prezzo finale, oltre al divieto di vendite promozionali nei 15 giorni precedenti.
Federconsumatori Basilicata diffonde il proprio vademecum:
- attenzione ai prezzi,
- ai capi realmente di stagione,
- alla possibilità di cambio (obbligatoria solo in caso di difetto),
- ai pagamenti elettronici sempre ammessi,
- al diritto di recesso di 14 giorni per gli acquisti online.
Sottolinea Michele Catalano:
«Il primo passo è verificare i prezzi prima dei saldi e soprattutto non acquistare d’impulso: occorre ragionare sui bisogni reali, evitando l’illusione dell’affare».
Si ricorda che «i saldi riguardano capi di stagione: diffidare di sconti troppo elevati sin dal primo giorno».
Per eventuali problemi ci si può rivolgere alla Polizia Locale, alle associazioni dei consumatori o alla Guardia di Finanza.
Federconsumatori Basilicata conclude con un appello:
«Preferire i negozi fisici, soprattutto per i più giovani, significa evitare truffe online e sostenere l’economia locale, cioè le nostre comunità».