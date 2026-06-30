Potenza: Festa Santa Maria della Speranza a Bucaletto tra fede, taranta e cori gospel. Il programma

Si è tenuta oggi presso i locali della parrocchia la conferenza stampa riguardo la festività di s. Maria della Speranza di Bucaletto.

Il quartiere Bucaletto si prepara a vivere un fine settimana indonebiliabile.

Il 4 e 5 Luglio, in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Maria della Speranza, il rione potentino diventerà il cuore pulsante dell’aggregazione, della socialità e dello spirito di comunità dell’intera città.

Nato all’indomani del tragico terremoto del 1980 come cittadella temporanea di prefabbricati, Bucaletto ha vissuto decenni di profonde complessità sociali e abitative.

Tuttavia, la sua storia è anche e soprattutto una storia di straordinaria resilienza, dignità e riscatto urbano.

In questo lungo percorso, la Parrocchia Santa Maria della Speranza e il suo infaticabile Comitato Festa hanno rappresentato un presidio sociale fondamentale.

Da anni, infatti, i volontari si mobilitano con passione per trasformare la ricorrenza patronale in un momento unico di condivisione, capace di unire il rione e di attrarre cittadini da ogni parte di Potenza.

Per l’edizione di quest’anno il Comitato ha deciso di superarsi, affiancando a un grande programma civile un momento spirituale di forte richiamo.

Domenica 5 Luglio la nota Messa in Moto; celebrazione al termine della quale vi sarà la benedizione dei motociclisti e delle loro moto. La solenne Celebrazione Eucaristica di domenica 5 luglio alle ore 11:30 sarà infatti presieduta da Don Roberto Faccenda.

Sacerdote campano di grande carisma, Don Roberto Faccenda è Direttore della Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno.

Considerato un vero punto di riferimento nazionale per il mondo giovanile, è diventato celebre per il suo stile comunicativo senza filtri, empatico e diretto, capace di abbattere las distanze e parlare al cuore delle persone attraverso i canali moderni, coniugando la teologia con la via quotidiana.

La sua presenza a Bucaletto rappresenta un momento di profonda riflessione e un forte segnale di vicinanza e speranza per tutti i giovani e le famiglie del quartiere.

Nel pomeriggio di Domenica 5 Luglio, Santa Messa alle ore 18:00 e processione per le vie del Quartiere.

Il ricchissimo programma civile delle due serate prevede eventi artistici e musicali di altissimo livello:

Sabato 4 Luglio: La scena sarà interamente dei leggendari Tarantolati di Tricarico. Con il loro ritmo travolgente e l’energia della taranta e della musica popolare lucana, la storica band scalderà la piazza in una grande festa collettiva all’insegna del ballo e della convivialità.

Domenica 5 Luglio: Nasce il Potenza Gospel Festival, il primo festival regionale interamente dedicato alla musica gospel.

Domenica 5 luglio 2026, a partire dalle ore 21:00, la Parrocchia Santa Maria della Speranza di Potenza ospiterà una serata straordinaria di voci, ritmo e spiritualità, organizzata dalla stessa Parrocchia in collaborazione con l’Associazione CoroSonoro APS.

Protagonista e coro promotore della prima edizione è il Voices’ Power di Potenza, unico coro gospel della Regione Basilicata diretto da Giusi Telesca, che ha voluto costruire intorno a sé una rete di realtà corali provenienti dalle regioni limitrofe, trasformando Potenza nel centro ideale di un incontro artistico tra il Sud Italia.

Il festival nasce con l’obiettivo di trasformare la musica gospel in strumento di inclusione, partecipazione e valorizzazione territoriale, portando un grande evento culturale in uno dei quartieri più periferici della città attraverso un evento che diventa strumento di riscatto culturale e motore di coesione sociale.

La serata vedrà l’esibizioni di quattro importanti realtà corali gospel del Sud Italia: Voices’ Power – Potenza, Gospel Voices – Napoli, PopUp 33 Giri – Cosenza, Daunia Gospel Choir – Foggia.

Il Festival culminerà in un momento finale collettivo che unirà tutte le formazioni in un’unica performance corale. L’ingresso è gratuito.

L’evento ha il patrocinio morale del Comune di Potenza e della Regione Basilicata.

I due giorni di festeggiamenti non saranno soltanto un’occasione di svago, ma un momento per riaffermare l’identità di un quartiere che vuole essere protagonista del presente e del futuro di Potenza attraverso la cultura e l’accoglienza.

Il Comitato Festa e la comunità parrocchiale invitano tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per condividere insieme queste due serate speciali.