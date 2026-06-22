A Latronico un’occasione importante per avvicinare giovani e adulti al teatro. Il progetto

Il Comune di Latronico e il Centro Artistico MAT di Lugano insieme per un progetto di formazione e creazione teatrale.

Crossing Shakespeare – Latronico 2026 è un progetto di formazione e creazione teatrale nato dalla collaborazione tra il Comune di Latronico e il Centro Artistico MAT di Lugano.

L’iniziativa mette in dialogo i partecipanti del territorio con le allieve e gli allievi della scuola di teatro di Lugano attraverso un percorso condiviso che unisce formazione, incontro e pratica scenica.

Il progetto è rivolto ad allieve attrici e allievi attori dai 16 anni in su e prevede una prima fase di laboratorio teatrale che si svolgerà a Latronico il 18 e 19 luglio 2026, con una formula full immersion, mattina e pomeriggio, tenuta da Egidia Bruno.

Durante queste giornate saranno selezionati 6 partecipanti che nel mese di agosto prenderanno parte al percorso di lavoro condiviso con il gruppo di Lugano.

A partire dal 15 agosto 2026, infatti, il gruppo proveniente da Lugano e il gruppo di Latronico lavoreranno insieme per la messa in scena di “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare.

Il lavoro culminerà nello spettacolo finale del 22 agosto 2026 a Latronico, un momento aperto alla comunità e pensato come esito di un percorso artistico, formativo e umano.

Crossing Shakespeare – Latronico 2026 rappresenta un’occasione importante per avvicinare giovani e adulti al teatro, favorire lo scambio tra esperienze diverse e valorizzare Latronico come luogo di cultura, creatività, incontro e crescita.

Il progetto unisce laboratori, workshop, teatro, paesaggio, incontro e scambio, trasformando il territorio in uno spazio vivo di formazione e pratica artistica.

Per candidarsi è possibile inviare un messaggio diretto oppure scrivere all’indirizzo email

egidia.bruno1@gmail.com

Per informazioni sono disponibili anche i numeri WhatsApp:

338 8982616;

328 8169624.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune di Latronico e il Centro Artistico MAT di Lugano.

Di seguito la locandina con i dettagli.