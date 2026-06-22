Pietrapertosa: 4 giorni dedicati a paesaggio, benessere e sviluppo sostenibile nelle Dolomiti Lucane. Il programma

Dal 23 al 26 giugno, dalle 9:30 alle 17:00, la Sala del Consiglio del Comune di Pietrapertosa ospiterà la Summer School “Paesaggio, Benessere, Comunità”.
Quattro giornate di incontri, laboratori e confronti, dedicate al paesaggio come patrimonio culturale, risorsa per il benessere sociale, favorevole all’attività economica, e leva strategica per il turismo sostenibile e iniziative di autoimprenditorialità.
L’iniziativa, che vede il Comune di Pietrapertosa nel ruolo di capofila in stretta sinergia con i comuni di Castelmezzano e Accettura, è supportata dalla Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) e finanziata dall’Unione Europea (NextGenerationEU) nell’ambito del PNRR M1 C3 Misura 2 Investimento 2.1 – Attrattività dei Borghi Storici, Linea di Azione H, Intervento H1.
Questo importante appuntamento si inserisce nel progetto più ampio “Ri-Generazione Umana tra riti ancestrali e attrattori esperienziali. Tradizione e innovazione, protette dalla cornice incontaminata del Parco Naturale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane”, volto al rilancio economico, sociale e culturale dell’intero territorio del Parco Naturale Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane.
Saranno studiosi, professionisti, amministratori, operatori culturali, associazioni e comunità locali a confrontarsi all’interno di un ricco programma tematico.
- 23 giugno “Esperienza in un paesaggio boschivo identitario”: La giornata inaugurale prevede un cammino nel suggestivo Bosco di Montepiano, accompagnato da laboratori incentrati sulla memoria e sul welfare comunitario.
- 24 giugno “Paesaggio come narrazione trasformativa”: Un focus dedicato alla memoria, all’identità e alla cultura come strumenti chiave per il racconto e la trasformazione dei luoghi.
- 25 giugno “Esperienze di paesaggio come opportunità di sviluppo sostenibile”: Una riflessione operativa sulle connessioni tra territorio, economia locale, impresa culturale e turismo.
- 26 giugno “Paesaggio, benessere e welfare culturale”: La giornata conclusiva sarà incentrata sul legame tra patrimonio e benessere sociale, offrendo un momento di confronto diretto e restituzione tra le esperienze dei territori di Pietrapertosa, Castelmezzano e Accettura.
L’evento ha l’obiettivo ambizioso di trasformare le Dolomiti Lucane in un laboratorio di progettazione partecipata, dove le esperienze condivise diventino risorsa per uno sviluppo locale consapevole, inclusivo e duraturo nel tempo.
Di seguito il Programma:
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- Obiettivo: Vivere una esperienza di cammino lento con studenti, anziani, agronomi, laboratorio di senso e di memorie come azione di welfare (p. 1).
- Mattina (10.30 – 16.30): Cammino nel Bosco di Montepiano e laboratori a cura del CEAS Dolomiti Lucane (Centro di educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità) (p. 1).
- Presenti: Dott. Forestale Giacomo Carbonella, Filomena Canosa (guida ufficiale del Parco Gallipoli Cognato), dott. Agronomo Nicola Vallinoto (p. 1).
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- Obiettivo: Esaminare il paesaggio come racconto, experience, memoria collettiva e dispositivo di trasformazione territoriale e sociale.
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- 9.00 – 9.30: Registrazione partecipanti (p. 1).
- 9.30 – 9.45: Saluti di apertura – TERESA COLUCCI (Sindaco di Pietrapertosa).
- 9.45 – 10.00: Saluti Ordini Professionali – GERARDO SASSANO (Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Potenza).
- 10.00 – 10.10: Introduce e modera – IGOR UBOLDI (Giornalista TGR RAI).
- 10.10 – 10.40: CARLO ANDORLINI (Docente a contratto, DSPS, Università degli Studi di Firenze) – I luoghi e la loro capacità di compartecipare agli esiti sociali .
- 10.40 – 11.10: SABRINA LAURIA (Architetto e Capo Delegazione FAI di Tricarico e della Lucania interna) – La Memoria Visibile: Il FAI e la narrazione del paesaggio .
- 11.10 – 11.40: ANGELA COLONNA (Architetto e Ricercatore, DIUSS, Università degli Studi della Basilicata) – Paesaggio e comunità di saperi.
- 11.40 – 12.00: Coffee break.
- 12.00 – 12.30: GAETANO LOFRANO (Presidente Associazione “Arte Pollino”) – Legare paesaggio, arte, comunità: l’esperienza del Pollino .
- 12.30 – 13.00: STEFANIA SCHIRÒ (Architetto, Università degli Studi della Basilicata) e SILVIA PARENTINI (Architetto, PHD Università degli Studi della Basilicata) – Hodologia del paesaggio: pratiche di disvelamento.
- 13.00 – 13.30: ALESSANDRO RAFFA (Architetto, Ricercatore DAD, Direttore AIDAD, Politecnico di Torino e Ricercatore associato FEEM) – Narr-Azioni, Rigener-Azioni e Intelligenza Artificiale. Strategie tra intelligenza collettiva e computazionale .
- 13.30 – 14.00: Lunch .
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- 15.00 – 15.10: Introduce e modera – IGOR UBOLDI (Giornalista TGR RAI) .
- 15.10 – 15.40: FELICETTA LORENZO (Sindaco di Rapone) – La fiaba come custode della memoria locale e laboratorio di futuro.
- 15.40 – 16.10: GIUSEPPE PALO (Responsabile Formazione del Provveditorato Amministrazione Penitenziaria Puglia e Basilicata) – Diamo parola ai nostri passi.
- 16.10 – 16.40: ANTONELLA GUIDA (Professore Ordinario, Università degli Studi della Basilicata) e GRAZIELLA BERNARDO (Professore Associato, Università degli Studi della Basilicata) – Progetto Pilota Colobraro Sogno&Magia: intersezioni e innesti tra patrimonio costruito e narrazioni territoriali.
- 16.40 – 17.00: Discussione plenaria.
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- Obiettivo: Convertire la conoscenza approfondita delle matrici paesaggistiche del territorio in opportunità concrete di crescita per l’economia locale .
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- 9.00 – 9.30: Registrazione partecipanti .
- 9.30 – 9.45: Saluti di apertura – TERESA COLUCCI (Sindaco di Pietrapertosa) .
- 9.45 – 10.00: Saluti Ordini Professionali – MARY WILLIAM (Presidente dell’Ordine dei Geologi di Basilicata) .
- 10.00 – 10.10: Introduce e modera – FRANCA DI GIORGIO (Architetto e Capo Delegazione FAI Costa Jonica).
- 10.10 – 10.40: MARCELLO SCHIATTARELLA (Professore Ordinario, Università degli Studi della Basilicata) – Le Piccole Dolomiti lucane: Paesaggio di genesi e resistenza.
- 10.40 – 11.10: ANTONIO DI GENNARO (Agronomo territorialista) – Il paesaggio agro forestale e rurale della montagna interna.
- 11.10 – 11.30: Coffee break (p. 3).
- 11.30 – 12.00: ANNA ABATE (Architetto) – Il paesaggio insediativo della montagna interna .
- 12.00 – 12.30: MIMMO SAMMARTINO (Giornalista e Scrittore) – Pietrapertosa e Castelmezzano, i paesi del contrappunto.
- 12.30 – 13.00: CONCETTA PIGNA (Agronoma e Vicepresidente di “La Guardiense”) – La Guardiense: storia di un paesaggio e di un’impresa sostenibile .
- 13.00 – 13.30: Discussione plenaria .
- 13.30 – 14.00: Lunch .
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- 15.00 – 15.10: Introduce e modera – FRANCA DI GIORGIO (Architetto e Capo Delegazione FAI Costa Jonica) .
- 15.10 – 15.40: ANGELA CICIRELLI (Antropologa e Docente a contratto, Università degli studi del Salento) – Il rapporto tra paesaggio e comunità: i culti arborei lucani come beni culturali immateriali .
- 15.40 – 16.10: CARMEN CANOSA (Imprenditrice agricola – Pietrapertosa) – L’ Azienda Lucania Funghi: generazioni di sottobosco.
- 16.10 – 16.40: ANTONIO DI BIASE (Presidente CEAS cooperativa Nuova Atlantide Accettura) – Cooperare per la sostenibilità: il Racconto della Nostra Cooperativa di educazione Ambientale
- 16.40 – 17.10: GIULIANO FRANCESCO ZACCARA (Imprenditore del turismo – Accettura) – Aura Glamping: un’idea di impresa per turismo sostenibile
- 17.10 – 17.30: Discussione plenaria
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- Obiettivo: Indagare il rapporto tra paesaggio, patrimonio culturale e benessere sociale
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- 9.00 – 9.30: Registrazione partecipanti
- 9.30 – 9.45: Saluti Ordini Professionali – ALBINO GRIECO (Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Potenza)
- 9.45 – 10.00: Introduce e modera – ANNALISA PERCOCO (Ricercatrice FEEM)
- 10.00 – 10.30: VITO D’ADAMO MIC (Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato sen. Lucia Borgonzoni) – Prescrivere il Paesaggio: modelli operativi di welfare culturale e co-progettazione territoriale
- 10.30 – 10.50: DONATELLA TURRI (Direttrice Fondazione Coesione sociale Lucca) – Ecosistemi di benessere. Coltivare relazioni. Abitare territori. L’experience della provincia di Lucca
- 10.50 – 11.10: MARILENE AMBROSELLI (Presidente Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata) – Generare benessere sociale
- 11.10 – 11.30: GIUSEPPE FILIPPI (Tecnologo alimentare) – Le produzioni agroalimentari tipiche come patrimonio di benessere e di economia
- 11.30 – 11.50: Coffee break
- 11.50 – 12.10: SABRINA MUTINO (Archeologa e Direttrice del Museo Archeologico Nazionale della Basilicata “Dinu Adamesteanu” di Potenza e di Muro Lucano) – Oltre le Teche. Il Museo vivo
- 12.10 – 12.30: GIULIA VIGGIANI (Presidente Associazione “Sotto il Castello APS”) – Legami di parole
- 12.30 – 13.00: COSIMO LATRONICO (Assessore della Regione Basilicata Salute, Politiche della Persona e PNRR)
- 13.00 – 13.30: Discussione plenaria
- 13.30 – 14.00: Lunch
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- Obiettivo: Confrontare le esperienze svolte a Pietrapertosa, Castelmezzano ed Accettura nell’ambito delle azioni dell’azione H1 Summer School
- 15.00 – 15.10: Introduce e modera – ANNALISA PERCOCO (Ricercatrice FEEM)
- 15.10 – 15.50: Interventi dei Sindaci
- 15.50 – 16.20: Presentazione del risultato dell’open call internazionale per artisti digitali “Il respiro della luce”
- 16.20 – 16.50: Presentazione dello storytelling realizzato durante le giornate della Summer School
- 16.50 – 17.00: Conclude – TERESA COLUCCI (Sindaco di Pietrapertosa)