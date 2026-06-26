A Maratea la più alta autorità dello sport italiano, il presidente del Comitato Olimpico Nazionale. Ecco l’evento

Domenica 28 giugno, dalle 9:00 alle 20:00 il Porto di Maratea ospiterà “Il Richiamo del Mare 2026 – Maratea a ritmo di kayak, salute e natura”, evento organizzato per il terzo anno dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Fly Maratea, promosso e finanziata da Ministero dello Sport, Regione Basilicata e CONI Basilicata, in collaborazione con:

il Comune di Maratea,

la Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Maratea,

la Federazione Italiana Canoa Kayak,

Associazione Benessere Donna,

l’Istituto Comprensivo Gennari di Maratea e Trecchina,

l’Associazione Pagaie Rosa,

La Protezione Civile di Maratea,

l’Università degli Studi della Basilicata,

il WWF Policoro,

Legambiente Maratea,

la Lega Navale Sezione Maratea.

La manifestazione è inserita nel programma regionale “Basilicata CONI Sport 2026 – Sport Invaders”, promosso da Regione Basilicata, CONI Basilicata, Sport e Salute Basilicata.

Momento centrale della giornata sarà il Trofeo Coni e la Grande Parata del Mare, una spettacolare uscita collettiva che coinvolgerà oltre 100 partecipanti e più di 50 imbarcazioni tra kayak, Dragon Boat e SUP lungo la costa di Maratea, culminando con la liberazione in mare di una tartaruga recuperata e curata, simbolo dell’impegno per la tutela dell’ambiente marino.

Accanto alle attività sportive, il Porto di Maratea ospiterà dimostrazioni federali, il Triangolo dell’Abilità della Federazione Italiana Canoa Kayak, i Giochi del Fair Play CONI, prove gratuite aperte a tutti, attività dedicate alla salute e al benessere attraverso il progetto Pagaie Rosa il movimento femminile che promuove il kayak come strumento di recupero fisico, psicologico e sociale per le donne operate di tumore al seno.

Ad impreziosire l’edizione 2026 sarà la presenza del Presidente Nazionale del CONI Luciano Buonfiglio, già storico presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak e oggi massima autorità dello sport italiano del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Per un’intera giornata Maratea diventerà una grande festa del mare aperta a famiglie, giovani, associazioni, istituzioni e visitatori, con l’obiettivo di promuovere il territorio lucano attraverso lo sport, la salute e l’ambiente, mettendo insieme mondi diversi: istituzioni sportive, scuole, università, associazioni ambientali, enti locali e realtà del volontariato.

PROGRAMMA

● 09:00 – Accoglienza e registrazione dei partecipanti

Registrazione ufficiale dei partecipanti e accoglienza delle delegazioni sportive del Sud Italia.

● 09:30 – Sfilata dei gruppi sportivi e apertura ufficiale dell’evento

Saluti delle autorità e presentazione della manifestazione.

Intervengono all’apertura:

○ Cesare Albanese, Sindaco di Maratea

○ Laura Mongiello, Assessore all’Ambiente e alla Transizione Energetica della Regione Basilicata

○ Michele Lenti, Comandante della Capitaneria di Porto Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea

○ Luciano Buonfiglio, Presidente Comitato Olimpico Nazionale Italiano

● 10:00 – Avvio delle gare sportive: Trofeo CONI e Triangolo dell’abilità della FICK

Trofeo CONI (Fase Regionale di Kayak): Gare, esibizioni tecniche e simulazioni di velocità

Triangolo dell’Abilità FICK: Percorso tecnico e promozionale di avvicinamento alla disciplina per non esperti, bambini e famiglie.

● 11:00 – Inizio della Parata del Mare

Il momento simbolo della manifestazione: oltre 100 partecipanti sfileranno lungo la costa di Maratea con più di 50 imbarcazioni tra kayak, Dragon Boat e SUP.

● 11:15 – Avvio dei Giochi CONI Fair Play

Attività ludico-sportive incentrate sulla collaborazione, l’inclusione e il rispetto delle regole.

● 12:00 – Cerimonia del Mare con liberazione della tartaruga

Un momento di straordinario valore ambientale: un esemplare di tartaruga marina curato e tratto in salvo viene restituito al suo habitat naturale.

● 12:30 – Premiazioni e chiusura istituzionale.

Premiano:

Cesare Albanese, Sindaco di Maratea

Laura Mongiello, Assessore all’Ambiente e alla Transizione Energetica della Regione Basilicata

Michele Napoli, Consigliere Regionale Basilicata

Michele Lenti, Comandante della Capitaneria di Porto Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea

Enrico Iannini, Presidente ASD Fly Maratea

Oreste Buonomo, Direttore della Breast Unit di Tor Vergata e Professore Ordinario di Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi della Basilicata

Amelia Viterale, Dirigente Scolastica I.C. “C. GENNARI”

Valentina Solfrini, Direttrice Sanitaria ASP Basilicata

Giovanna Molinari, Ministero dell’Istruzione e del Merito

Matteo Trombetta, Coordinatore regionale di Sport e Salute

Giovanni Salvia, Presidente CONI Basilicata

Luciano Buonfiglio, Presidente Nazionale CONI

PAUSA ATTIVITÀ | Ore 13.30 – 17.30

● Ore 17:30 – 19:30 | Prove guidate di kayak, sup, giga sup e dragon boat

Sessioni pratiche aperte gratuitamente a bambini, famiglie, turisti e principianti assoluti sotto la guida attenta di istruttori qualificati.

● Dalle ore 17:30 | Pagaie Rosa e Dragon Boat

Attività e testimonianze dedicate alla salute, alla prevenzione oncologica e al benessere psicofisico e inclusivo.

Ore 20.00 – Chiusura ufficiale della manifestazione.

Di seguito la locandina con i dettagli.