A Potenza l’Unicef premia le scuole della Basilicata! Le foto

Al termine di un anno scolastico difficile, segnato dalla pandemia, la scuola lucana che ha saputo assicurare a distanza e in presenza la sua opera educatrice alle giovani generazioni, ottiene un significativo riconoscimento da Unicef Italia che con la presidente nazionale Carmela Pace ha voluto personalmente premiare le scuole della Basilicata che, nell’anno scolastico 2018/19, hanno partecipato al concorso nazionale Unicef Ministero dell’istruzione “#CRC 30: A te la parola”.

Lo ha fatto al teatro Stabile di Potenza, domenica 13 giugno, in occasione della cerimonia organizzata dalla presidente regionale Unicef Angela Granata per celebrare i 30 anni della ratifica della Convenzione ONU sui diritti dei bambini e degli adolescenti da parte dell’Italia.

Le dirigenti scolastiche degli Istituti Comprensivi di Avigliano centro Adriana Formetta con l’insegnante Carmela Samela e di Lagopesole Daniela Novelli con l’insegnante Teresa Palazzo, la professoressa Francesca Corso per l’Istituto comprensivo di Picerno, la professoressa Angela Rosati con le alunne Giorgia Iasi e Fedrica Morace per la scuola media di Forenza dell’Istituto Comprensivo di Palazzo San Gervasio , l’insegnante Mecca Donatella con gli alunni Thomas Pucciariello e Gabriele Della Noce dell’Istituto Comprensivo “ Lorenzo Milani” di Potenza , hanno ritirato il premio.

Ha dichiarato Carmela Pace, Presidente dell’UNICEF Italia:

“In questi 30 anni, la Convenzione è stata determinante nel migliorare la vita di bambini, bambine e adolescenti, nel nostro Paese e oggi vogliamo celebrarla insieme a loro.

La Convenzione ha contribuito a cambiare la percezione sull’infanzia e l’adolescenza, garantendo a bambini e ragazzi un nuovo protagonismo e introducendo per la prima volta il concetto del bambino come titolare di diritti.

Come UNICEF Italia ringraziamo tutte le scuole e gli studenti che anche in Basilicata hanno partecipato al concorso e il Ministero dell’Istruzione per aver sostenuto questo progetto e per la proficua collaborazione che ci vede impegnati da anni nelle scuole in tutta Italia”.

Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, in un messaggio augurale ha scritto:

“Invio un saluto affettuoso, pieno di stima, a tutti coloro che in Basilicata hanno partecipato a questo grande concorso, che ha visto coinvolte tantissime scuole. Con la Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’ONU ha proposto questo tema come un punto fondante della stessa capacità dei Paesi del mondo di vivere insieme in pace.

L’articolo 12 pone particolare attenzione sul tema dell’ascolto, sentire con grande rispetto quello che le bambine e i bambini dicono. È quello che Ministero dell’Istruzione e UNICEF Italia hanno voluto fare con questa importante iniziativa”.

Il concorso “#CRC30: a te la parola” è nato nell’ambito del programma UNICEF “Scuola Amica dei bambini, delle bambine e degli adolescenti” che Mario Coviello, presidente del Comitato Provinciale Unicef di Potenza, porta avanti da cinque anni nelle scuole lucane.

Le dirigenti e i dirigenti scolastici, le insegnanti e gli insegnanti , le alunne e gli alunni con i loro racconti, disegni e video premiati hanno promosso la conoscenza della Convenzione, fatto riflettere sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza oggi, ed espresso la loro opinione sulle diverse forme di negazione, esclusione e discriminazione che i bambini e i ragazzi subiscono, in Italia e nel mondo.

