Basilicata, scoperto con materiale esplosivo e congegni micidiali! Intervenuti i Carabinieri

Nel corso di attività finalizzata al controllo del territorio, i Carabinieri di Pisticci supportati da unità cinofile Carabinieri di Tito (PZ) hanno arrestato a Bernalda (MT) un uomo, già noto alle forze dell’ordine, di 50 anni poiché ritenuto responsabile di illecita detenzione di materiale esplodente e congegni micidiali.

I militari, con il prezioso contributo del cane DAX, addestrato al rinvenimento di esplosivi ed armi, sono riusciti ad individuare un deposito nella disponibilità dell’indagato, in cui lo stesso aveva occultato numerosi candelotti esplosivi del peso complessivo di circa 500 grammi, residui di polvere da sparo, numerosissimi inneschi/micce e vario materiale per il confezionamento artigianale di congegni esplosivi, come sfere metalliche, chiodi, manufatti precostituiti per la realizzazione di candelotti e tubi-bomba.

Il materiale sequestrato avrebbe consentito di fabbricare ordigni esplosivi micidiali, sia per la potenzialità della detonazione, sia per il possibile impiego delle schegge costituite dalle sfere metalliche e dai chiodi.

L’indagato è stato arrestato ed accompagnato presso la Casa Circondariale di Matera a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per chiarire i motivi della detenzione.

Il materiale esplodente è stato sequestrato e posto in sicurezza.

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)