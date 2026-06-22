Avigliano celebra la Madonna del Carmine: artisti di strada e spettacoli per i più piccoli. Il programma

In occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, il prossimo 16 luglio 2026 il centro storico di Avigliano (PZ) si animerà con un pomeriggio dedicato ai bambini e alle famiglie.

A partire dalle ore 17:30, le vie del paese ospiteranno un ricco programma di artisti di strada, spettacoli di animazione, magia, micromagia, sculture di palloncini e zucchero filato, regalando momenti di allegria e divertimento ai più piccoli.

L’iniziativa, promossa nell’ambito delle celebrazioni della Madonna del Carmine, vuole offrire un’occasione di incontro e condivisione per tutta la comunità, unendo la tradizione religiosa alla gioia dello spettacolo e dell’intrattenimento.

Un appuntamento pensato per valorizzare il territorio e rendere ancora più speciale una delle ricorrenze più sentite dalla cittadinanza aviglianese, coinvolgendo bambini, famiglie e visitatori in un’atmosfera di festa, colori e sorrisi.