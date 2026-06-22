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Potenza, niente acqua in questa zona

22 Giugno 2026

Acquedotto Lucano fa sapere che a Potenza, per un guasto improvviso erogazione idrica sospesa dalle 17:00 del 22/06/2026 a fine lavori in:

  • Via delle Mattine e zone limitrofe.

Facciamo sapere ai residenti delle zone interessate di questo disagio.