Potenza, niente acqua in questa zona

Acquedotto Lucano fa sapere che a Potenza, per un guasto improvviso erogazione idrica sospesa dalle 17:00 del 22/06/2026 a fine lavori in:
- Via delle Mattine e zone limitrofe.
Facciamo sapere ai residenti delle zone interessate di questo disagio.
Acquedotto Lucano fa sapere che a Potenza, per un guasto improvviso erogazione idrica sospesa dalle 17:00 del 22/06/2026 a fine lavori in:
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