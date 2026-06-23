Balvano avrà il primo campetto regolamentare riconosciuto dal CONI: l’intervento

A Balvano sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo campetto polifunzionale presso il Centro Sportivo Pigna.

L’intervento, dal valore complessivo di circa 280.000 euro, prevede la realizzazione di una moderna struttura coperta da pallone pressostatico, destinata ad accogliere diverse discipline sportive come calcio, pallavolo, tennis e altre attività.

Grazie a questo progetto, Balvano avrà il primo campetto regolamentare riconosciuto dal CONI, una struttura realizzata secondo gli standard previsti per la pratica sportiva e pensata per rispondere alle esigenze di atleti, associazioni e cittadini.

Un investimento importante che consentirà di ampliare l’offerta sportiva e ricreativa a disposizione di cittadini, giovani e associazioni, garantendo l’utilizzo dell’impianto durante tutto l’anno.