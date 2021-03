Basilicata: appello per l’immediato avvio della campagna vaccinale dei pazienti vulnerabili. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Dott. Erasmo Bitetti, segretario SIMG Matera (Società Italiana di Medicina Generale):

“I medici di famiglia della SIMG (Società Italiana di Medicina Generale), preoccupati per i ritardi nella campagna vaccinale, in particolare dei pazienti vulnerabili, e per il disomogeneo recepimento da parte delle regioni delle “Raccomandazioni sui gruppi target della vaccinazione anti-CovidID-19”, i cui criteri sono stati aggiornati lo scorso 10 marzo, hanno acquistato la pagina di un quotidiano a diffusione nazionale per riconfermare la piena disponibilità a partecipare, come operatori del Servizio sanitario nazionale, alla campagna vaccinale.

La medicina del territorio, sempre invocata come decisiva per il contrasto alla pandemia, non è stata fino ad oggi sufficientemente valorizzata, sebbene sia l’unica a disporre in tempo reale dei dati di salute dell’intera popolazione italiana.

I pazienti ritengono a torto che siano i medici curanti a predisporre le liste di priorità e a stabilire le date delle vaccinazioni e sono increduli nell’apprendere che ad occuparsene sono, in molte realtà territoriali, esclusivamente le aziende sanitarie.

Questo rischia di indebolire il rapporto fiduciario medico-paziente.

Nei comuni della nostra Regione dove la collaborazione tra medici di famiglia distretti, sindaci e protezione civile, è stata più stretta i risultati in termini di adesione e di dosi di vaccini somministrate sono state eccellenti”.

