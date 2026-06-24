Festa della Famiglia a Pignola: figli che crescono, genitori che accompagnano. I dettagli

Il tempo corre, i figli crescono.

Quelli che ieri erano solo bambini, oggi sono adolescenti o giovani adulti che ridefiniscono costantemente il proprio spazio nel mondo.

È attorno a questo delicato e affascinante viaggio interiore che si snoderà la XXVII edizione della “Festa della Famiglia”, il tradizionale appuntamento promosso dal Gruppo di Volontariato Solidarietà (GVS) ODV-ETS.

L’evento, intitolato quest’anno “IDENTITÀ IN CAMMINO. I figli crescono…”, si terrà nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno 2026 nella suggestiva cornice della Fattoria sotto il Cielo (Contrada Petrucco 9A, Pignola).

Un’iniziativa che si propone come uno spazio protetto di riflessione, confronto e festa per accompagnare i genitori nel non facile compito di sostenere i figli mentre prendono consapevolezza della propria storia personale e interrogano le proprie origini e radici.

Da sempre in prima linea nella diffusione di una corretta cultura dell’adozione intesa come progetto di genitorialità possibile, il GVS ODV-ETS – guidato dal presidente Sac. Francesco Corbo – coglie l’occasione di questa ventisettesima edizione per accendere i riflettori sui fattori di protezione dell’adozione stessa.

L’obiettivo è analizzare e valorizzare quei percorsi complessi che portano al superamento del senso di estraneità, all’integrazione dei vari aspetti del Sé e alla piena definizione del valore individuale all’interno del contesto sociale e relazionale di appartenenza.

Il cartellone della manifestazione alterna momenti di approfondimento scientifico-istituzionale a spazi di socialità, condivisione e arte popolare. Nella giornata di sabato 27 giugno si partirà alle ore 16.30 con l’apertura e le comunicazioni istituzionali.

A seguire, è previsto l’intervento scientifico a cura della dott.ssa Mariarosaria La Becca, psicologa, cui seguirà la proiezione del video “IDENTITÀ IN CAMMINO. I figli crescono”, curato dal giornalista Roberto Spadola.

Il pomeriggio si concluderà con un momento di premiazioni e lo spazio culturale “Il GVS in festa” con la partecipazione della Compagnia di danza popolare sperimentale IATRIDA, sotto il coordinamento del giornalista Rocco Pezzano.

Domenica 28 giugno i lavori riprenderanno alle ore 9.30 con i “Tavoli-Paesi”: un’importante occasione di scambio e network operativo in cui le famiglie incontreranno direttamente le autorità e i referenti dei Paesi di adozione dei propri figli. La conclusione della manifestazione sarà affidata alla celebrazione della Santa Messa, prevista per le ore 11:30.

La cittadinanza, le famiglie e tutti gli operatori del settore sono invitati a partecipare. Per ulteriori dettagli sull’evento o per conoscere più da vicino le attività dell’associazione è possibile fare riferimento ai contatti istituzionali del GVS presso la sede sociale in Viale Dante n. 104 a Potenza, telefonando al numero 0971 21517 o scrivendo a gvspotenza@gmail.com.