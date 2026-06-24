Proteggere il Pollino dagli incendi boschivi: 6 eventi di informazione e consapevolezza per salvaguardare il nostro patrimonio naturale. I dettagli

L’Ente Parco Nazionale del Pollino avvia #PollinoFuocoZero, una campagna territoriale di informazione, sensibilizzazione e divulgazione ambientale rivolta a residenti, visitatori, operatori turistici e comunità locali del Parco Nazionale del Pollino.

La campagna si svolgerà per tutta la stagione estiva attraverso un articolato programma di iniziative finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi e alla promozione di comportamenti responsabili nei confronti del patrimonio naturale dell’area protetta.

La prima fase prenderà avvio dal 28 giugno al 12 luglio 2026 con sei incontri pubblici in altrettanti Comuni del Parco, distribuiti tra il versante calabrese e quello lucano.

“Gli incendi si prevengono insieme: comunità responsabili e preparate, territori protetti” è il messaggio guida di una campagna che non vuole essere allarmistica, ma concreta e costruttiva, promuovendo la responsabilità condivisa di chi vive, lavora e svolge attività nei territori del Parco.

Dichiara il Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, Luigi Lirangi:

«La tutela del patrimonio naturale del Pollino passa anzitutto attraverso la prevenzione e la consapevolezza delle comunità locali. Con #PollinoFuocoZero vogliamo rafforzare la cultura della responsabilità e della collaborazione tra cittadini, operatori economici, associazioni e istituzioni, affinché ciascuno possa contribuire concretamente alla salvaguardia di un bene comune di valore straordinario.

Proteggere il Pollino significa proteggere il futuro dei nostri territori».

Gli appuntamenti in programma sono:

Morano Calabro, presso Catasta – Campotenese (28 giugno);

Belvedere Marittimo (28 giugno);

Castrovillari (5 luglio);

Senise (5 luglio);

Lauria (12 luglio);

Latronico (12 luglio).

Ogni evento prevede un incontro informativo aperto al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e successive azioni di disseminazione di prossimità rivolte a strutture ricettive, operatori turistici, associazioni e punti di comunità.

La campagna #PollinoFuocoZero proseguirà nei mesi di luglio e agosto con un ampio programma di comunicazione e sensibilizzazione.

Sono previste azioni di affissione pubblicitaria nei principali centri del territorio del Parco, la diffusione di materiali informativi e contenuti grafici dedicati, una campagna di comunicazione digitale attraverso i canali social dell’Ente e attività promozionali mediante inserzioni geolocalizzate sui principali social network.

Materiali informativi, decalogo e contenuti digitali saranno disponibili attraverso i link dedicati presenti sul sito web dell’Ente Parco Nazionale del Pollino.

La campagna ha finalità esclusivamente informative, educative e divulgative e non sostituisce le funzioni di protezione civile, gestione delle emergenze o vigilanza.

L’obiettivo è contribuire alla diffusione di comportamenti corretti e responsabili per la tutela del patrimonio naturale del Pollino, particolarmente vulnerabile durante la stagione estiva.