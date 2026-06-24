Pignola, riconoscimento al comandante della Polizia Locale Sabatella

Il Sindaco di Pignola, Antonio De Luca, fa sapere:

“A seguito della delibera approvata dalla Giunta Comunale, questa mattina ho avuto l’onore di appuntare le tre stellette e conferire il grado di Capitano al Comandante della Polizia Locale di Pignola, dott. Nicola Sabatella.

Un riconoscimento che premia il percorso professionale, l’impegno, la competenza e il senso del dovere dimostrati in questi anni al servizio della nostra comunità e che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del Corpo di Polizia Locale.

Alla cerimonia hanno preso parte gli Assessori, i rappresentanti dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza e i dipendenti comunali, a testimonianza del valore istituzionale di questo momento e della condivisione di un percorso che valorizza il merito e le professionalità presenti nel nostro Ente.

Desidero inoltre esprimere un sentito ringraziamento alla dott.ssa Assunta Fontana attuale Segretario Comunale, e al dott. Cosimo Basile, già Segretario Comunale del Comune di Pignola, per il lavoro svolto, la collaborazione istituzionale e il contributo di competenza e professionalità che, in momenti diversi, hanno accompagnato e reso possibile il completamento di questo importante percorso amministrativo.

Al Capitano Nicola Sabatella rivolgo le mie più sincere congratulazioni e gli auguri di buon lavoro, certo che continuerà a guidare il Corpo di Polizia Locale con dedizione, equilibrio e spirito di servizio, nell’interesse dell’intera comunità di Pignola.

Congratulazioni, Capitano Sabatella, e buon lavoro!”.