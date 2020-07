Furti nei Municipi della Basilicata: banda arrestata dai Carabinieri

Alle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Matera hanno terminato di dare esecuzione a 6 provvedimenti restrittivi disposti dall’Autorità giudiziaria di Matera per associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato, alla ricettazione ed al riciclaggio.

Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera.

L’operazione vede impegnati oltre 50 Carabinieri, supportati da unità cinofile e da un elicottero, nei comuni di Bari, Adelfia (BA) e Casamassima (BA).

L’esecuzione ha portato alla luce le modalità e gli autori di 28 furti consumati e 5 tentati, commessi fra le province di Matera, Potenza, Bari, Barletta – Andria – Trani e Taranto, da Novembre 2018 ad Agosto 2019, di cui 11 in danno di case comunali, in cui sono state asportate 24 pistole e quasi un migliaio di munizioni in dotazione alle locali polizie municipali.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)