Il Ministro Tria in Basilicata per uno “straordinario avvenimento culturale”! Ad annunciarlo…

La Regione Basilicata è protagonista, con altre importanti istituzioni culturali italiane, come il San Carlo di Napoli e la Fondazione Matera Basilicata 2019, nella produzione di “Abitare l’opera”, un progetto che ieri, 3 Agosto, ha richiesto la presenza, a Matera, del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Queste le sue parole:

“La mia presenza qui oggi sta a significare che la Regione Basilicata crede molto nella cultura e soprattutto in quei progetti come questo che hanno la capacità di coinvolgere attivamente i cittadini.

Crediamo infatti che sia strategico dare importanza non solo al consumo, ma anche e soprattutto alla produzione culturale.

Per questa ragione e coerentemente a questo progetto stiamo lavorando all’insediamento, qui a Matera, di una sezione del centro sperimentale di cinematografia.

Vogliamo dare il senso di un cammino che non valorizzi la città solo come location, ma sia capace di apprezzare i tanti talenti lucani attraverso un percorso formativo di eccellenza producendo anche significativi posti di lavoro in un contesto come quello di Matera che continua a ospitare grandi produzioni cinematografiche.

Abbiamo già avviato una interlocuzione insieme al sindaco di Matera con il governo nazionale e sono molto felice che il ministro Giovanni Tria abbia deciso di venire a Matera per assistere a questo straordinario avvenimento culturale.

Sarà l’occasione per confrontarmi anche con lui sui progetti che abbiamo in campo per Matera e per la Basilicata”.