Il Questore di Potenza presso la Sezione ANPS: rinnovato il legame di collaborazione e vicinanza. L’omaggio

Ieri, il Questore della Provincia di Potenza, Dott. Raffele Gargiulo, si è recato presso la Sezione A.N.P.S. di Potenza diretta dal Presidente Dott. Donato Pace, venendo omaggiato della “Medaglia dell’Amicizia A.N.P.S.”, a suggello dell’inscindibile legame tra i componenti del Sodalizio e l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza all’insegna di una virtuosa continuità di intenti e di dedizione alla collettività.

Nel corso della cerimonia il Presidente dott. Donato Pace , alla presenza del Questore, ha, altresì, consegnato al socio dott. Giuseppe Di Giuseppe, giudice del Tribunale di Matera un “Attestato di Benemerenza”, concesso dalla Presidenza Nazionale A.N.P.S., per un atto di solidarietà e di risalto civile dal medesimo posto in essere in favore di un giovane extracomunitario, resosi autore di un gesto di non comune onestà e senso civico.