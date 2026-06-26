Oppido Lucano: cento atleti da tutta la Basilicata e dalla vicinissima Puglia hanno sfidato il caldo per questa competizione. I premiati

Si è svolta con pieno successo a Oppido Lucano la nona edizione della Mtb Race Monte del Belvedere, manifestazione che costituiva un’interessante novità nell’ambito del circuito extra-regionale Challenge XCP Mtb Puglia, il quale ingloba gare in Puglia, Basilicata e Calabria per dare vigore all’attività fuoristrada.

Erano presenti atleti da tutta la Basilicata e dalla vicinissima Puglia, che hanno fronteggiato l’ostacolo principale della giornata: il caldo torrido.

Per far fronte a questo problema, gli organizzatori del Cicloamatori Oppido Lucano non hanno fatto mancare ristori di acqua fresca lungo il percorso, predisponendo un’organizzazione accurata sia nell’accoglienza che per la sicurezza dei partecipanti.

Gli atleti, in totale un centinaio, hanno animato la competizione con spettacolarità e spirito di agonismo lungo i 46 chilometri del tracciato, variegato e affascinante, composto da un mix di asfalto, sentieri boschivi, sterrato e tratturi di campagna, con un dislivello di circa 1700 metri.

Un percorso selettivo che, dopo una severa selezione, ha premiato i migliori interpreti della giornata.

Con pieno merito si è imposto il siciliano Rosario Signorello del Team Eracle Alberobello, salito sul gradino più alto del podio davanti ai compagni di squadra Antonio Notarpietro e Luigi Di Cosola.

Nella gara femminile, invece, si è imposta la lucana doc Ilenia Fulgido del Ciclo Team Valnoce, che ha preceduto Daniela Fontanarosa (Team Eracle) e Jennifer Fosco (Asd Puglia Challenge).

A rappresentare la delegazione regionale FCI Basilicata era presente il referente del settore amatoriale e cicloturistico Maurizio Russo, che ha portato il saluto e il plauso del delegato regionale Vincenzo Sileo, testimoniando la vicinanza della Federazione a un evento che ha saputo coniugare sport, territorio e passione.

A questo link di Icron (Tempogara) le classifiche https://www.icron.it/newgo/?fbclid=IwY2xjawSqUw9leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEePRpwUknmzWR_XJtIKQdBZGSwpXXv9Ureh177qgCQd8f8XNqd8owLob6C528_aem_EdnyR3K4n29GIku4FLV4bg#/classifica/20264644