Strada Sapri-Maratea: rocciatori all’opera per la messa in sicurezza del costone. I dettagli

“Proseguono i lavori in capo al Comune di Sapri per le operazioni di disaggio dei massi pericolanti sul costone sovrastante il tratto della strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, tra il km 216,300 ed il km 220,610, lungo l’itinerario Sapri-Maratea.

La chiusura del tratto stradale si è resa necessaria a seguito dell’incendio verificatosi lo scorso 17 Agosto, che aveva provocato il distacco di materiale roccioso.

A seguito delle prime ispezioni e verifiche tecniche sul posto, il Genio Civile di Salerno aveva accertato lo stato di pericolosità dei luoghi e successivamente l’Amministrazione comunale di Sapri ha avviato, per competenza, i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone, con l’ausilio di rocciatori.

Al termine dei lavori (il completamento è previsto nella prima decade di Ottobre), Anas effettuerà gli interventi per la riparazione del piano viabile e per la sostituzione delle barriere danneggiate dalla caduta dei massi per consentire in tal modo la riapertura al traffico in piena sicurezza.

La durata di queste ultime attività è stimata in circa 3 giorni, salvo condizioni meteo avverse.

