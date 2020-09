Potenza, in provincia altro alunno positivo al Coronavirus: ecco le parole del sindaco

Dopo il caso dell’alunno positivo al Coronavirus, frequentante una scuola di Viggiano (PZ), ecco un nuovo caso.

A comunicarlo è il Sindaco di Lauria (PZ), Angelo Lamboglia:

“Allo scopo di informare comunico che stiamo procedendo a valutare, in base alle indicazioni operative per la gestione dei focolai di Covd-19 nelle scuole e nei servizi educativi, i provvedimenti da adottare per la gestione di un caso di positività afferente alla scuola media Lentini.

Mai come in questo momento vi invito a mantenere la calma, evitare inutili allarmismi e confidare nell’operato delle strutture competenti.

Questa delicata congiuntura costituisce un banco di prova fondamentale per la tenuta del sistema scolastico e non.

Insieme ce la faremo soprattutto se riusciremo ad essere una comunità coesa e solidale”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)