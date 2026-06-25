Maltempo sulla Basentana: in questo tratto rami caduti e circolazione rallentata!

Lungo la strada statale 407 “Basentana”, nel territorio comunale di Ferrandina (MT), la circolazione è rallentata in corrispondenza del km 55,000 a Ferrandina (MT).
Condizioni meteorologiche avverse hanno causato la caduta di alcuni rami dalle alberature limitrofe alla carreggiata, rendendo necessaria una breve interdizione della circolazione.
Allo stato attuale è attivo un restringimento della carreggiata, con chiusura della corsia di marcia, per le ultimazioni delle operazioni di sgombero del materiale e pulizia del piano viabile.
Sul posto è intervenuto personale di Anas, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco.